В Башкирии закрыли два филиала запрещенной секты «Орда»
В Уфе и Абзаково закрыли два филиала запрещенной секты «Орда».
В Уфе и Абзаково закрыли два филиала запрещенной секты «Орда».
Как сообщает прокуратура Башкирии, подразделения секты функционировали в частном доме Белорецкого района и в квартире в Октябрьском районе столицы республики.
— Данная организация основывалась на смешении ритуалов традиционных религий и поклонения предкам и распространяла учение религиозного течения «Ата Жолы» («Путь предков»), деятельность которого запрещена в Республике Казахстан с 2009 года. Последователи секты диагностировали у посетителей различные заболевания, о которых им якобы сообщали духи умерших, и обещали чудесное исцеление в случае посещения от 10 до 30 сеансов лечения. За прохождение курса пациенты вносили добровольные пожертвования, — рассказали в прокуратуре Башкирии.
Под лечением подразумевалось употребление «святой воды», окуривании и «камчевании» (ритуальные удары плеткой). Пациентам не разрешали обращаться в медучреждения и принимать лекарственные препараты. Эксперты заключили, что обряды включали психотехнологии с манипуляцией сознанием, внушением и запугиванием. Эти методы психологического воздействия могли оказать негативное влияние на здоровье человека.
Исполнение судебных решений находится на контроле прокуратуры республики.
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