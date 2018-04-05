В Башкирии закрыли два филиала запрещенной секты «Орда»

— Данная организация основывалась на смешении ритуалов традиционных религий и поклонения предкам и распространяла учение религиозного течения «Ата Жолы» («Путь предков»), деятельность которого запрещена в Республике Казахстан с 2009 года. Последователи секты диагностировали у посетителей различные заболевания, о которых им якобы сообщали духи умерших, и обещали чудесное исцеление в случае посещения от 10 до 30 сеансов лечения. За прохождение курса пациенты вносили добровольные пожертвования, — рассказали в прокуратуре Башкирии.