В красноярских автобусах стали падать пассажиры

Несколько пассажиров пострадали в красноярских автобусах в результате резкого торможения, среди них — трехлетняя девочка. Об этом сообщили в ГИБДД города.

За один день 4 апреля в краевом центре произошло сразу четыре однотипных ДТП с автобусами. От резкого торможения пострадали четыре женщины и маленький ребенок. Их осмотрели врачи в травмпункте, диагностировали незначительные травмы и отпустили на амбулаторное лечение домой.

Автобус № 3 внезапно затормозил на улице 60 лет Октября, в салоне упала 69-летняя женщина. А автобуса № 85 на улице Чайковского произошло то же самое. Там получила ушибы 61-летняя пассажирка. В автобусе № 43 упала 57 летняя женщина, когда он ехал по Лесопарковой улице. А в автобусе № 5 пострадали сразу двое — 58-летняя женщина и её 3-летняя внучка. В это время он двигался по пр. свободный возле парка Троя.

В ГИБДД возложили часть вины на пассажиров, призвав из вести себя в салоне автобуса осторожно, крепко держаться за поручни и не отвлекаться на телефоны во время движения.