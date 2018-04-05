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08:18 (мск), источник: АиФ Красноярск

В красноярских автобусах стали падать пассажиры

Трехлетняя девочка пострадала в результате резкого торможения.

Несколько пассажиров пострадали в красноярских автобусах в результате резкого торможения, среди них — трехлетняя девочка. Об этом сообщили в ГИБДД города.

За один день 4 апреля в краевом центре произошло сразу четыре однотипных ДТП с автобусами. От резкого торможения пострадали четыре женщины и маленький ребенок. Их осмотрели врачи в травмпункте, диагностировали незначительные травмы и отпустили на амбулаторное лечение домой.

Автобус № 3 внезапно затормозил на улице 60 лет Октября, в салоне упала 69-летняя женщина. А автобуса № 85 на улице Чайковского произошло то же самое. Там получила ушибы 61-летняя пассажирка. В автобусе № 43 упала 57 летняя женщина, когда он ехал по Лесопарковой улице. А в автобусе № 5 пострадали сразу двое — 58-летняя женщина и её 3-летняя внучка. В это время он двигался по пр. свободный возле парка Троя.

В ГИБДД возложили часть вины на пассажиров, призвав из вести себя в салоне автобуса осторожно, крепко держаться за поручни и не отвлекаться на телефоны во время движения.

Отметим, такие случаи — не редкость в краевом центре. Так, недавно жительница Красноярска получила 60 тысяч рублей компенсации от транспортной компании за сломанное бедро. Тогда водитель автобуса нарушил правила перевозки пассажиров и начал движение, не закрыв двери. В результате женщина, которая зашла в автобус и не успела подняться по ступенькам, выпала из салона в открытые двери на бордюрный камень и сломала ногу.

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