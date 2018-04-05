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08:14 (мск), источник: VLADNEWS

В Находке пожар уничтожил частный дом

Общая площадь возгорания составила 80 кв. метров.

В Находке сгорел частный дом площадью 80 кв. метров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Приморскому краю.

4 апреля в 17.44 на пульт пожарно-спасательной службы Находки поступило сообщение о пожаре в частном, расположенном на улице Ягодная.

Через 10 минут на место происшествия прибыли первые расчёты огнеборцев и приступили к тушению жилого помещения. Во время разведки было установлено, что горит чердачное помещение на крыше дома.

В 19.50 пожар был полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 80 кв. метров. В результате случившегося никто не пострадал. На тушении были задействованы 10 человек личного состава и 3 единицы техники.

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