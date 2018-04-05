В Находке пожар уничтожил частный дом

В Находке сгорел частный дом площадью 80 кв. метров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Приморскому краю.

4 апреля в 17.44 на пульт пожарно-спасательной службы Находки поступило сообщение о пожаре в частном, расположенном на улице Ягодная.