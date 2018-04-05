В Находке пожар уничтожил частный дом
Общая площадь возгорания составила 80 кв. метров.
Общая площадь возгорания составила 80 кв. метров.
В Находке сгорел частный дом площадью 80 кв. метров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
4 апреля в 17.44 на пульт
В 19.50 пожар был полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 80 кв. метров. В результате случившегося никто не пострадал. На тушении были задействованы 10 человек личного состава и 3 единицы техники.
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