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08:17 (мск), источник: 365info.kz

Терроризировавший женщин павлодарец получил срок

Суд № 2 Павлодара вынес приговор 27-летнему горожанину, обвиненному в серии грабежей.

Источник: 365info.kz

Согласно материалам дела, подсудимый, подбегая к женщинам со спины, срывал с их ушей золотые серьги.

По данным суда, одной из потерпевших грабитель нанес ущерб на 25 тыс. тенге, другой — на 30 тыс. тенге, третьей — на 200 тыс. тенге. Подсудимому назначены шесть лет лишения свободы с конфискацией имущества..

Кроме того, по гражданским искам потерпевших мужчину обязали возместить им ущерб. Осужденный подал жалобу.

Апелляционная коллегия областного суда оставила срок без изменений, но исключила конфискацию имущества.

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