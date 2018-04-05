Терроризировавший женщин павлодарец получил срок
Суд № 2 Павлодара вынес приговор 27-летнему горожанину, обвиненному в серии грабежей.
Суд № 2 Павлодара вынес приговор 27-летнему горожанину, обвиненному в серии грабежей.
Согласно материалам дела, подсудимый, подбегая к женщинам со спины, срывал с их ушей золотые серьги.
По данным суда, одной из потерпевших грабитель нанес ущерб на 25 тыс. тенге, другой — на 30 тыс. тенге, третьей — на 200 тыс. тенге. Подсудимому назначены шесть лет лишения свободы с конфискацией имущества..
Кроме того, по гражданским искам потерпевших мужчину обязали возместить им ущерб. Осужденный подал жалобу.
Апелляционная коллегия областного суда оставила срок без изменений, но исключила конфискацию имущества.
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