Терроризировавший женщин павлодарец получил срок

По данным суда, одной из потерпевших грабитель нанес ущерб на 25 тыс. тенге, другой — на 30 тыс. тенге, третьей — на 200 тыс. тенге. Подсудимому назначены шесть лет лишения свободы с конфискацией имущества..



Кроме того, по гражданским искам потерпевших мужчину обязали возместить им ущерб. Осужденный подал жалобу.