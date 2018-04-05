Двое мошенников в Уфе украли у членов ЖСК 7 млн рублей
На 38-летнего руководителя жилищного кооператива и его сообщника возбуждено уголовное дело.
На 38-летнего руководителя жилищного кооператива и его сообщника возбуждено уголовное дело.
В Уфе 38-летнего мужчину и его 40-летнего знакомого подозревают в мошенничестве с деньгами членов ЖСК. Об этом сообщает
По предварительным данным, руководитель ЖСК и его сообщник привлекали в кооператив людей и брали с них наличные, якобы для нужд строительства. Затем они просили граждан отдавать им деньги, а не перечислять их на расчетный счет
Предварительно установлено, что полученные деньги подозреваемые присваивали. Злоумышленники смогли завладеть более 7 миллионами рублей.
Напомним, что 38-летнего мужчину подозревают в другом мошенничестве. По предварительным данным, жительница Уфы заключила с ним договор по приобретению жилья, но осталась без денег и квартиры.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
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