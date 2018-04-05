Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Высылка российских дипломатов обернулась против Европы - СМИ
«Только РФ нас защитит от издевательств Запада»: президент Сербии
Женщину заставили извиниться за беременность вне очереди
Пассажир снял на телефон летевший рядом с самолетом НЛО
Меган Фокс и Брайан Остин Грин проводят отпуск на Гавайях
Финны, литовцы и эстонцы покупают алкоголь в соседних странахПотому что в странах Балтии идет борьба с пьянством: правительства поднимают акцизы, чтобы сократить потребление спиртного
Реакция Путина на итог экспертизы применённого в Солсбери яда
Жириновский высказался об отставке Амана Тулеева
«Вспомнили, сколько летит ракета до Лондона?»: ответ британцам
Парадоксы отъезда Генконсульства США в Петербурге
В Сети появились кадры применения БПДМ «Тайфун-М»
Эксперт о том, чем кончится "дело Скрипаля" для РФ
Ефим Шифрин и Андрей Малахов показали мощные бицепсы
Колин Фаррелл лег в реабилитационную клинику
Многодетная сектантка умерла без ВИЧ-терапии
5 новых фактов о лишнем весе
На доме в Москве нарисовали окна (на самом деле их там нет)
Стоимость ЦКАД резко выросла на 13 млрд рублей
Фоторепортажи
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
08:49 (мск), источник: Sputnik

В Узбекистане ввели уголовную ответственность за фальсификацию доказательств

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал закон о внесении поправок в ряд законодательных актов, предусматривающих введение уголовной ответственности за фальсификацию доказательств, а также ужесточение наказания за применение пыток, лжесвидетельство и ложный донос.

Источник: Sputnik

Текст документа опубликован в четверг в местной прессе.

Поправки были приняты законодательной палатой парламента в феврале, одобрены Сенатом в марте и вступили в силу с момента опубликования в печати.

В соответствии с законом, установлена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы сроком от пяти до семи лет за фальсификацию доказательств, повлекшую незаконное задержание, заключение под стражу, привлечение к уголовной ответственности, осуждение либо оправдание лица.

По делам о тяжких или особо тяжких преступлениях предусматривается наказание в виде лишения свободы от семи до десяти лет. Кроме того, максимальное уголовное наказание за фальсификацию результатов оперативно-розыскной деятельности предусматривает лишение свободы сроком от трех до пяти лет.

Читайте также
Органами налоговой службы за неделю выявлено 670 случаев правонарушений

Поправки также ужесточают наказание за применение пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения — в случае тяжких телесных повреждений и иных тяжких последствий предусматривается лишение свободы сроком от семи до десяти лет. Ранее максимальный срок наказания по данной статье предусматривал срок от пяти до восьми лет.

Максимальный срок уголовного наказания за лжесвидетельство увеличен с пяти до восьми лет лишения свободы, за ложный донос — с восьми до десяти лет, указывается в тексте закона.

Также законом устанавливается право защитника на сбор и представление доказательств, вводятся требования об обязательной видеофиксации осмотра места события, следственного эксперимента, а также ведения в процессе судебного разбирательства стенографии. Поправками установлен запрет на дополнительные требования, ограничивающие принцип открытого разбирательства по уголовным делам в судах.

В ноябре 2017 года президент Узбекистана поручил своему аппарату подготовить в порядке законодательной инициативы главы республики проект закона, предусматривающий введение уголовной ответственности за фальсификацию доказательств, принуждение к даче ложных показаний, применение пыток.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Хокимият Ташкента бесплатно раздает лук жителям
В Ташкенте лимит на обналичивание увеличили до миллиона сумов
Джонсон назвал «нелепым» российское предложение в ОЗХО
СМИ: спецслужбы нашли производителя «Новичка» на окраине Москвы
NI назвал «Адмирал Кузнецов» худшим авианосцем в мировой истории
В Бахрейне нашли нефтяной запас России
США похвалили Грузию за новую инициативу в отношении Абхазии
Американец подстроил ДТП ради убийства сына и сел в тюрьму
Что будет, если суровому коту добавить морщин (фото)
Спорт
Атака «Спартака» сокрушила Самару Красно-белые уверенно обыграли «Крылья Советов» в перенесенном матче четвертьфинала Кубка России и вышли в следующую стадию турнира
Авто
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем) В Китае начался ажиотаж вокруг собственной автоистории: открываются музеи и растут частные коллекции
Hi-Tech
ВЦИОМ выяснил, легко ли россияне отказываются от соцсетей Половина интернет-пользователей в России сознательно отключала доступ к сети на день или более...
Кино
90-летняя Элина Быстрицкая: «Силы берегу для следующего юбилея» Народная артистка СССР рассказала о праздновании Дня рождения, а также поделилась мыслями о профессии и житейской мудростью
Недвижимость
Первые 10 пятиэтажек по реновации снесут в этом году
Назван самый популярный район Москвы с элитным жильем
В Бразилии соорудили самый большой шоколадный дом в мире
«Черный риелтор» в парике и гриме обманула волгоградцев
Леди
Бизнес-идеи российских звезд, которые нас удивили Популярность не вечна, и пока есть возможность, заработанное нужно куда-то вложить. Некоторые бизнес-идеи нас очень удивили!
Дети
Сергей Жуков показал взрослую красавицу-дочь от первого брака Многие фанаты не знали, что у музыканта четверо детей.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь