В Узбекистане ввели уголовную ответственность за фальсификацию доказательств

Источник: Sputnik

Текст документа опубликован в четверг в местной прессе.

Поправки были приняты законодательной палатой парламента в феврале, одобрены Сенатом в марте и вступили в силу с момента опубликования в печати.

В соответствии с законом, установлена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы сроком от пяти до семи лет за фальсификацию доказательств, повлекшую незаконное задержание, заключение под стражу, привлечение к уголовной ответственности, осуждение либо оправдание лица.

По делам о тяжких или особо тяжких преступлениях предусматривается наказание в виде лишения свободы от семи до десяти лет. Кроме того, максимальное уголовное наказание за фальсификацию результатов оперативно-розыскной деятельности предусматривает лишение свободы сроком от трех до пяти лет.

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Поправки также ужесточают наказание за применение пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения — в случае тяжких телесных повреждений и иных тяжких последствий предусматривается лишение свободы сроком от семи до десяти лет. Ранее максимальный срок наказания по данной статье предусматривал срок от пяти до восьми лет.

Максимальный срок уголовного наказания за лжесвидетельство увеличен с пяти до восьми лет лишения свободы, за ложный донос — с восьми до десяти лет, указывается в тексте закона.

Также законом устанавливается право защитника на сбор и представление доказательств, вводятся требования об обязательной видеофиксации осмотра места события, следственного эксперимента, а также ведения в процессе судебного разбирательства стенографии. Поправками установлен запрет на дополнительные требования, ограничивающие принцип открытого разбирательства по уголовным делам в судах.