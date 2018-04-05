Десятиметровый фонтан забил ночью у Ледового дворца
Струя холодной воды забила из-под земли в Невском районе Петербурга в ночь на 5 апреля. Горожане заметили фонтан высотой в десять метров около 2.30 на парковке у Ледового дворца на проспекте Пятилеток, 1.
Как рассказали в пресс-службе Водоканала, течь дал пожарный гидрант диаметром 600 мм. К 3.30 вытекание локализовали.
Парковка ночью у спортивной арены пустовала, коммунальная авария обошлась без пострадавшего от наводнения транспорта.
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