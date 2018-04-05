Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Мы только начали»: ответ РФ за Скрипаля взбесил Запад - эксперт
Черноморский флот угрожает Украине из-за захвата «Норда» - СМИ
Болельщик шел на матч 6 дней, чтобы помочь больной девочке
Охранник "Зимней вишни" сделал заявление
52-летняя Брук Шилдс показала фигуру в бикини
Тайный визит: лидер КНДР побывал в Китае Лидер КНДР Ким Чен Ын побывал в Китае и провел переговоры с председателем КНР
Пострадавшие в Кемерово: Нас завалили деньгами, просто отстаньте
В торговом центре нашли тайную комнату
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Огромный внедорожник Kia: новые подробности
Слободян: возможности Киева в Черном море адекватны угрозам
СМИ: новое фото Волочковой назвали "пошлостью"
Колин Фаррелл лег в реабилитационную клинику
Меган Фокс и Брайан Остин Грин проводят отпуск на Гавайях
5 новых фактов о лишнем весе
Макароны назвали диетической едой
На доме в Москве нарисовали окна (на самом деле их там нет)
Стоимость ЦКАД резко выросла на 13 млрд рублей
Фоторепортажи
10Самые живописные мосты мира
32Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
10:01 (мск), источник: Фонтанка

Десятиметровый фонтан забил ночью у Ледового дворца

Струя холодной воды забила из-под земли в Невском районе Петербурга в ночь на 5 апреля. Горожане заметили фонтан высотой в десять метров около 2.30 на парковке у Ледового дворца на проспекте Пятилеток, 1.

Как рассказали в пресс-службе Водоканала, течь дал пожарный гидрант диаметром 600 мм. К 3.30 вытекание локализовали.

Парковка ночью у спортивной арены пустовала, коммунальная авария обошлась без пострадавшего от наводнения транспорта.

Во время загрузки произошла ошибка.
Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 «Это Россия, больше некому»
Вы слыхали, как поют попы?
Джонсон назвал «нелепым» российское предложение в ОЗХО
СМИ: Британия нашла производителя «Новичка» на окраине Москвы
NI назвал «Адмирал Кузнецов» худшим авианосцем в мировой истории
Чем закончился визит Владимира Путина в Турцию
В США допросили российских олигархов по делу о «вмешательстве»
Россияне сообщили, сколько денег им нужно для «нормальной жизни»
В Чехии задержали беглого экс-главу банка «Интеркоммерц»
Спорт
Атака «Спартака» сокрушила Самару Красно-белые уверенно обыграли «Крылья Советов» в перенесенном матче четвертьфинала Кубка России и вышли в следующую стадию турнира
Авто
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем) В Китае начался ажиотаж вокруг собственной автоистории: открываются музеи и растут частные коллекции
Hi-Tech
ВЦИОМ выяснил, легко ли россияне отказываются от соцсетей Половина интернет-пользователей в России сознательно отключала доступ к сети на день или более...
Кино
90-летняя Элина Быстрицкая: «Силы берегу для следующего юбилея» Народная артистка СССР рассказала о праздновании Дня рождения, а также поделилась мыслями о профессии и житейской мудростью
Недвижимость
Самую страшную больницу Москвы снесут до конца года
Назван самый популярный район Москвы с элитным жильем
Уехавшие на Запад россияне скупают элитное жилье в России
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Сочи и Ростов-на-Дону
Леди
Бизнес-идеи российских звезд, которые нас удивили Популярность не вечна, и пока есть возможность, заработанное нужно куда-то вложить. Некоторые бизнес-идеи нас очень удивили!
Дети
5-летний сын Рудковской и Плющенко отрицает, что родители бьют его Об этом он рассказал в новом видео, которое появилось в Instagram Яны.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь