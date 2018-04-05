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18:30 (мск), источник: Комсомольская правда

Супруги из Волжского помогали мошенникам обманывать пенсионеров

Супружескую пару из города Волжского задержали полицейские по подозрению в серии мошенничеств, совершенных в отношении пенсионеров.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, в феврале и марте 2018 года в полицию Волжского начали поступать заявления от обманутых пенсионеров. Пострадавшие рассказывали, что им звонил неизвестный, представлялся родственником и просил крупные суммы денег для решения проблем с законом либо после ДТП, либо после совершения преступления. Суммы колебались от 50 до 100 тысяч рублей.

3 апреля 2018 года оперативники уголовного розыска Управления МВД России по Волжскому по подозрению в причастности к совершенным преступлениям задержали 44-летнюю местную жительницу и её 49-летнего супруга. Задержанные сознались в содеянном.

Супруги работали посредниками между собственно мошенниками и их жертвами. Вначале злоумышленники звонили на домашние телефоны пенсионеров, представлялись их родственниками или детьми, говорили, что стали подозреваемыми в преступлении и просили передать через курьера определенную сумму денег. После чего один из супругов ехал к пенсионерам и забирал наличные. Часть денег они оставляли себе, остальное переводили на счета злоумышленников.

Оба задержанных стали подозреваемыми в мошенничестве группой лиц по предварительному сговору. Следствие уже установило их причастность к более, чем 10 преступлениям.

Полиция просит всех, кто пострадал от действий задержанных обратиться в УМВД России по городу Волжскому. Оно находится по адресу улица Набережная, дом 5. Телефон 41−56−56.

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