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10:02 (мск), источник: Baikal-info.ru

В школе № 7 Иркутска подросток ранил одноклассника ножом

В школе № 7 Иркутска проводится служебная проверка из-за инцидента, в результате которого пострадал ученик 9 класса. Об этом сообщила и.о. начальника департамента образования Иркутска Альбина Новикова.

Источник: РИА "Новости"

Как рассказали в школе, во время урока информатики один из учеников играл складным ножом, втыкая его в спинку впереди стоящего стула. В результате неосторожных действий было нанесено ранение однокласснику, который обратился в школьный медпункт, где ему оказана первая помощь. После чего учащийся отправлен в городскую Ивано-Матренинскую больницу. Состояние пострадавшего удовлетворительное. Об этом сообщает 5 апреля 2018 года пресс-служба мэрии.

В школе также отметили, что конфликта между учащимися не было. По характеру они оба спокойные, учатся удовлетворительно. Информация об инциденте сообщена родителям и направлена в правоохранительные органы. Школа проводятся педагогическое расследование, служебная проверка и следственные мероприятия.

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