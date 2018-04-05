В школе № 7 Иркутска подросток ранил одноклассника ножом

Как рассказали в школе, во время урока информатики один из учеников играл складным ножом, втыкая его в спинку впереди стоящего стула. В результате неосторожных действий было нанесено ранение однокласснику, который обратился в школьный медпункт, где ему оказана первая помощь. После чего учащийся отправлен в городскую Ивано-Матренинскую больницу. Состояние пострадавшего удовлетворительное. Об этом сообщает 5 апреля 2018 года пресс-служба мэрии.