В школе № 7 Иркутска подросток ранил одноклассника ножом
В школе № 7 Иркутска проводится служебная проверка
В школе № 7 Иркутска проводится служебная проверка
Как рассказали в школе, во время урока информатики один из учеников играл складным ножом, втыкая его в спинку впереди стоящего стула. В результате неосторожных действий было нанесено ранение однокласснику, который обратился в школьный медпункт, где ему оказана первая помощь. После чего учащийся отправлен в городскую
В школе также отметили, что конфликта между учащимися не было. По характеру они оба спокойные, учатся удовлетворительно. Информация об инциденте сообщена родителям и направлена в правоохранительные органы. Школа проводятся педагогическое расследование, служебная проверка и следственные мероприятия.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.