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09:52 (мск), источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге бизнесмена, который вывел в за рубеж 3 миллиарда рублей, приговорили к 10 годам колонии

Коммерсант должен выплатить штраф 900 тысяч рублей.

В Екатеринбурге осудили директора платежной системы «Манибург» Алексея Бужина, который переводил деньги со счета своей компании в зарубежные банки. Коммерсант предоставлял подложные документы, чтобы вывести миллиарды рублей за рубеж. Все деньги перечислялись в Китай. По версии следствия, коммерсант пытался перевести финансы заграницу в обход российской финансовой системы. Однако вскоре обман выяснялся и предпринимателя задержали.

— Бужин с июля по декабрь 2013 года через счет своего предприятия, открытый в филиале одного из банков, предоставил документы с недостоверными сведениями на перечисление денег, — рассказывают в прокуратуре Свердловской области. — Бужин тем самым перевел деньги на банковский счет нерезидента — компании, не зарегистрированной на территории РФ на сумму свыше 48,8 млн долларов США, что в рублевом эквиваленте составляет свыше 1,5 млрд рублей.

Всего предприниматель успел вывести в иностранный банк 3,3 миллиарда рублей. В итоге на коммерсанта возбудили уголовное дело. И сейчас суд приговорил его к 10 годам колонии общего режима и штрафу в 900 тысяч рублей.

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