Пенсионера из Пермского края осудили за «шпионские» очки

В сентябре 2017 года 60-летний житель Пермского района в Интернете приобрёл специальные солнцезащитные очки со встроенной видеокамерой. В следственном комитете по Пермскому краю рассказали, что такие очки считаются устройством, предназначенным для негласного получения информации. В январе 2018 года пенсионера задержали сотрудники ФСБ при получении товара.