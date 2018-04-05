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09:50 (мск), источник: Новости Перми

Суд запретил сайты по продаже дипломов и медицинских сертификатов

Прокуратура Мотовилихинского района выявила ресурсы во время мониторинга интернета.

На пяти сайтах предлагали приобрести школьные аттестаты, дипломы о высшем образовании и различные медицинские сертификаты. Прокурор направил в суд заявление с требованием признать данную информацию запрещенной к распространению на территории РФ.

Суд удовлетворил требования прокуратуры.

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