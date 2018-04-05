Суд запретил сайты по продаже дипломов и медицинских сертификатов

На пяти сайтах предлагали приобрести школьные аттестаты, дипломы о высшем образовании и различные медицинские сертификаты. Прокурор направил в суд заявление с требованием признать данную информацию запрещенной к распространению на территории РФ.



Суд удовлетворил требования прокуратуры.