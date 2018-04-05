Пьяный самарец чуть не ограбил женщину-врача в Тольятти

В одну из больниц Тольятти привезли пьяного мужчину. Его разместили в приемном покое. Когда врачи отвлеклись, мужчина схватил пакет с косметикой и бижутерией и бросился бежать. Однако далеко уйти не получилось — его поймали охранники. Они удерживали злоумышленника до приезда экипажа Рогсвардии, который отвез мужчину в отдел полиции.