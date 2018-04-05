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09:56 (мск), источник: Комсомольская правда

Пьяный самарец чуть не ограбил женщину-врача в Тольятти

В приемном покое больницы мужчина схватил пакет с косметикой, но не убежал от охраны.

В одну из больниц Тольятти привезли пьяного мужчину. Его разместили в приемном покое. Когда врачи отвлеклись, мужчина схватил пакет с косметикой и бижутерией и бросился бежать. Однако далеко уйти не получилось — его поймали охранники. Они удерживали злоумышленника до приезда экипажа Рогсвардии, который отвез мужчину в отдел полиции.

Оказалось, что 51-летний злоумышленник — самарец. Он приехал в Тольятти в гости, но «не рассчитал» с алкоголем.

В отношении мужчины завели уголовное дело по статье «Грабеж». Раньше его уже судили за аналогичное преступление, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

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