Пьяный самарец чуть не ограбил женщину-врача в Тольятти
В приемном покое больницы мужчина схватил пакет с косметикой, но не убежал от охраны.
В приемном покое больницы мужчина схватил пакет с косметикой, но не убежал от охраны.
В одну из больниц Тольятти привезли пьяного мужчину. Его разместили в приемном покое. Когда врачи отвлеклись, мужчина схватил пакет с косметикой и бижутерией и бросился бежать. Однако далеко уйти не получилось — его поймали охранники. Они удерживали злоумышленника до приезда экипажа Рогсвардии, который отвез мужчину в отдел полиции.
Оказалось, что 51-летний злоумышленник — самарец. Он приехал в Тольятти в гости, но «не рассчитал» с алкоголем.
В отношении мужчины завели уголовное дело по статье «Грабеж». Раньше его уже судили за аналогичное преступление, сообщили в
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.