Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Конец делу Скрипаля: Лондон предлагает РФ выход - экс-посол
Скрипаль о лжи Британии: «Меня отфутболили, они врут»
Нежное фото Собчак с сыном растрогало поклонников
Против ВИЧ-отрицательницы возбудили дело после смерти ее дочери
Алла Пугачева объяснила, почему не делает пластические операции
Весь мир вспоминает жертв пожара в Кемерове В результате пожара погибли 64 человека, несколько десятков пострадали
Пострадавшие в Кемерово: Нас завалили деньгами, просто отстаньте
В торговом центре нашли тайную комнату
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей
СМИ: генерал Украины предостерег ВСУ от "наступления на Ростов"
В Сети появились кадры применения БПДМ «Тайфун-М»
Колин Фаррелл лег в реабилитационную клинику
Меган Фокс и Брайан Остин Грин проводят отпуск на Гавайях
Многодетная сектантка умерла без ВИЧ-терапии
5 новых фактов о лишнем весе
Глава Евросовета на русском языке обратился к россиянам
Путин начал кадровую перестановку в МИД РФ
Фоторепортажи
32Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
09:49 (мск), источник: Kazinform

Судоисполнителей в Темиртау оштрафовали на 6,5 миллионов тенге за взятки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Темиртау за получение взяток осудили руководителя отдела по исполнению судебных актов и его подчиненного, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ekaraganda.kz.

Источник: Kazinform

Исходя из материалов уголовного дела, судебные исполнители незаконно требовали у граждан вознаграждения за исполнение своих должностных обязанностей, обещая взамен ускорение решения того или иного вопроса.

Так, за «пособничество» в снятии временного ограничения на выезд за пределы страны от жителя города подсудимые получили 10 тысяч тенге, которые разделили поровну и распорядились по собственному усмотрению. «Помощь» в снятии ареста с автомобиля другого заявителя глава отдела оценил в 5 тысяч тенге. Аналогичные «услуги» он оказал и частной фирме, которой нужно было ускорить взыскание долга и перевести денежные средства на счет другой компании. Здесь цена вопроса составила 20 тысяч тенге.

Последний эпизод дела — получение взятки за представление отсрочки выселения из квартиры. Руководитель отдела и судебный исполнитель договорились о сумме вознаграждения в размере 20 тысяч тенге, которые планировали поделить пополам. Однако сотрудник отдела назвал заявительнице большую сумму — 25 тысяч тенге, 15 тысяч из которых оставил себе, а 10 тысяч передал начальнику.

Читайте также
В Астане разразился скандал из-за школьной еды

Отмечается, что во всех случаях судебные исполнители получали от жителей города деньги за то, что должны были делать в соответствии со своими должностными полномочиями.

В судебном заседании подсудимые заключили с прокурором сделку о признании вины и раскаялись в содеянном. Суд назначил наказание сотруднику отдела в виде штрафа в размере 2 450 000 тенге, то есть семидесятикратной общей суммы взятки по обоим эпизодам обвинения.

Его начальнику также был назначен штраф в размере 4 200 000 тенге, то есть семидесятикратной общей суммы взятки по четырем эпизодам обвинения.

Кроме того, осужденных пожизненно лишили права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления и других структурах с полным или долевым участием государства.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Один и тот же суши-бар в Алматы «минировали» семь раз
Глава региональной палаты частных судисполнителей Алматы отстранен от должности
Джонсон назвал «нелепым» российское предложение в ОЗХО
СМИ: спецслужбы нашли производителя «Новичка» на окраине Москвы
Чем закончился визит Владимира Путина в Турцию
NI назвал «Адмирал Кузнецов» худшим авианосцем в мировой истории
В Бахрейне нашли нефтяной запас России
Россияне сообщили, сколько денег им нужно для «нормальной жизни»
СМИ: Вашингтон может ввести санкции против российских олигархов
Спорт
Атака «Спартака» сокрушила Самару Красно-белые уверенно обыграли «Крылья Советов» в перенесенном матче четвертьфинала Кубка России и вышли в следующую стадию турнира
Авто
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем) В Китае начался ажиотаж вокруг собственной автоистории: открываются музеи и растут частные коллекции
Hi-Tech
ВЦИОМ выяснил, легко ли россияне отказываются от соцсетей Половина интернет-пользователей в России сознательно отключала доступ к сети на день или более...
Кино
90-летняя Элина Быстрицкая: «Силы берегу для следующего юбилея» Народная артистка СССР рассказала о праздновании Дня рождения, а также поделилась мыслями о профессии и житейской мудростью
Недвижимость
«Черный риелтор» в парике и гриме обманула волгоградцев
Самую страшную больницу Москвы снесут до конца года
Уехавшие на Запад россияне скупают элитное жилье в России
Первые 10 пятиэтажек по реновации снесут в этом году
Леди
Бизнес-идеи российских звезд, которые нас удивили Популярность не вечна, и пока есть возможность, заработанное нужно куда-то вложить. Некоторые бизнес-идеи нас очень удивили!
Дети
5-летний сын Рудковской и Плющенко отрицает, что родители бьют его Об этом он рассказал в новом видео, которое появилось в Instagram Яны.
Все о ремонте
Как выбрать паркетную доску: 7 важных моментов
Квартира с дизайнерской мебелью и гардеробной в деревянном кубе
Как создать интерьер в духе парижской квартиры: 8 правил
7 однокомнатных квартир, в которых перегородка решила все проблемы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь