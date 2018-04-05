Судоисполнителей в Темиртау оштрафовали на 6,5 миллионов тенге за взятки

Источник: Kazinform

Исходя из материалов уголовного дела, судебные исполнители незаконно требовали у граждан вознаграждения за исполнение своих должностных обязанностей, обещая взамен ускорение решения того или иного вопроса.

Так, за «пособничество» в снятии временного ограничения на выезд за пределы страны от жителя города подсудимые получили 10 тысяч тенге, которые разделили поровну и распорядились по собственному усмотрению. «Помощь» в снятии ареста с автомобиля другого заявителя глава отдела оценил в 5 тысяч тенге. Аналогичные «услуги» он оказал и частной фирме, которой нужно было ускорить взыскание долга и перевести денежные средства на счет другой компании. Здесь цена вопроса составила 20 тысяч тенге.

Последний эпизод дела — получение взятки за представление отсрочки выселения из квартиры. Руководитель отдела и судебный исполнитель договорились о сумме вознаграждения в размере 20 тысяч тенге, которые планировали поделить пополам. Однако сотрудник отдела назвал заявительнице большую сумму — 25 тысяч тенге, 15 тысяч из которых оставил себе, а 10 тысяч передал начальнику.

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Отмечается, что во всех случаях судебные исполнители получали от жителей города деньги за то, что должны были делать в соответствии со своими должностными полномочиями.

В судебном заседании подсудимые заключили с прокурором сделку о признании вины и раскаялись в содеянном. Суд назначил наказание сотруднику отдела в виде штрафа в размере 2 450 000 тенге, то есть семидесятикратной общей суммы взятки по обоим эпизодам обвинения.

Его начальнику также был назначен штраф в размере 4 200 000 тенге, то есть семидесятикратной общей суммы взятки по четырем эпизодам обвинения.