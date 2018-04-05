Четверо узбекистанцев стали жертвами ДТП в Ставропольском крае

Источник: Sputnik

«В результате ДТП с участием легковушки и грузовика погибли четыре человека — граждане Узбекистана, один человек госпитализирован», — сказал собеседник агентства.

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В среду управление ГИБДД по региону сообщило, что, по предварительной версии, водитель легкового автомобиля «ВАЗ 2101» не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с грузовым рефрижератором Isuzu. Говорилось о трех погибших в легковом автомобиле — водителе и двух пассажирах.