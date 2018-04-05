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10:01 (мск), источник: Tengrinews

Причину отравления 250 человек на свадьбе в Кыргызстане назвал Минздрав

Причиной массового отравления в кыргызстанском ресторане, в результате которого пострадали около 250 человек, стало блюдо из курицы, в котором нашли бактерии сальмонеллы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Минздрава Кыргызской республики Жылдыз Айгерчинова.

Источник: Tengrinews
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В Бишкеке после посещения свадебного торжества на прошлой неделе за медицинской помощью обратились 249 человек. Всего, по данным медиков, на мероприятие были приглашены 190 гостей, однако многие гости по традиции взяли с собой остатки пищи и дома угостили ими членов семьи.

Возбуждено дело по статьям «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» и «Производство или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

«По данным центра госсанэпиднадзора Бишкека, причиной отравления послужила курица по-тайски в кляре, в которой высеяны бактерии сальмонеллеза. В результатах проб, взятых у больных в республиканской клинической инфекционной больнице, также выявлена бактерия сальмонеллы», — сообщила она.

По данным Минздрава, специалисты выявили, что в процессе приготовления блюда была «нарушена технология приготовления продуктов и условий хранения».

В пресс-службе отметили, что в ресторане проводится дезинфекционная обработка.

По данным медиков, на сегодняшний день в бишкекской больнице остаются 94 пострадавших, еще 36 человек получают лечение в Чуйской, Нарынской и Иссык-Кульской областях. Это одно из самых массовых отравлений в истории кыргызстанского общепита.

В сентябре 2013 года после свадебного ужина в кафе «Энесай» в Бишкеке в инфекционную больницу столицы Кыргызстана были доставлены 126 человек с признаками пищевого отравления. Основной причиной тогда было названо несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований.

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