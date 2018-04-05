По факту махинаций с квартирами сирот в Свердловской области возбуждено дело
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 апреля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту махинаций с деньгами и квартирами сирот в Свердловской области, сообщила во вторник
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 апреля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту махинаций с деньгами и квартирами сирот в Свердловской области, сообщила во вторник
«Следственным отделом по Орджоникидзевскому району города Екатеринбург СК России по Свердловской области по итогам проведения первоначальных проверочных мероприятий по сообщению средств массовой информации о неправомерных действиях должностных лиц органов опеки и попечительства при передаче
Ранее ТАСС сообщал, что в публикациях СМИ указаны сведения о возможных фактах обналичивания денег, принадлежащих
Сейчас следователи допрашивают в качестве свидетелей сотрудников территориального органа опеки и отделения № 1 ГКУЗС «Специализированный дом ребенка», направлены поручения по установлению и допросу граждан, которые могли пострадать от действий вышеуказанных должностных лиц. Запрашивается информация из компетентных органов о том, поступали ли ранее обращения граждан по подобным фактам.
Ранее во вторник сообщалось, что прокуратура на Урале выявила более 300 нарушений в деятельности организаций для
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