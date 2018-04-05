Мужчина с ножом в руках напал на офис микрозаймов в Новосибирске
Преступнику удалось завладеть 15 тысячами рублей.
Преступнику удалось завладеть 15 тысячами рублей.
Новосибирские полицейские опубликовали видеозапись разбойного нападения на офис выдачи микрокредитов, который находится на улице Рассветная в Новосибирске.
— Неизвестный мужчина в 13.30 в среду, 4 апреля, угрожая ножом работнику офиса, забрал более 15 тысяч рублей, — сообщает
На вид нападавшему мужчине около 30−35 лет. В момент совершения преступления он был одет в темную куртку, шапку и брюки темного цвета.
Если вам
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.