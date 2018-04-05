В ДТП с грузовиком в Псковской области пострадали петербуржцы
Двое молодых петербуржцев получили травмы в дорожной аварии в Псковской области. ДТП произошло ночью 5 апреля. Об этом сообщает портал iLuki.ru.
Двое молодых петербуржцев получили травмы в дорожной аварии в Псковской области. ДТП произошло ночью 5 апреля. Об этом сообщает портал iLuki.ru.
По предварительной информации, около 03:20 на трассе Москва — Рига 22-летний водитель грузового Isuzu не смог справиться с управлением. Машина врезалась в отбойник и опрокинулась.
Травмы получили водитель и его 21-летняя пассажирка. Оба — жители Петербурга. У шофера тяжелые травмы головы, ему потребовалась госпитализация.
Предположительно молодой человек мог уснуть за рулем.
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