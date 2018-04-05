В ДТП с грузовиком в Псковской области пострадали петербуржцы

По предварительной информации, около 03:20 на трассе Москва — Рига 22-летний водитель грузового Isuzu не смог справиться с управлением. Машина врезалась в отбойник и опрокинулась.

Травмы получили водитель и его 21-летняя пассажирка. Оба — жители Петербурга. У шофера тяжелые травмы головы, ему потребовалась госпитализация.