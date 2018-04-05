В Краснодаре на стройплощадке подрались более 20 человек

«Сообщений о драке в полицию не поступало. По выявленному в соцсетях видео назначили проверку. На место для выяснения всех обстоятельств произошедшего направили сотрудников полиции. Установлено, что драка произошла 29 марта», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» руководитель пресс-группы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.