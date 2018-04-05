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10:14 (мск), источник: Кубань 24

В Краснодаре на стройплощадке подрались более 20 человек

Видео массовой драки появилось в социальных сетях 4 апреля.

«Сообщений о драке в полицию не поступало. По выявленному в соцсетях видео назначили проверку. На место для выяснения всех обстоятельств произошедшего направили сотрудников полиции. Установлено, что драка произошла 29 марта», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» руководитель пресс-группы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Причина конфликта устанавливается.

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