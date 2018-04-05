В Камышине из-за пожара эвакуировано 26 человек

В 6-ом микрорайоне, в девятиэтажном жилом доме, в квартире, в комнате размером 4×5 м горели домашние вещи на площади 3 кв. м. Пожарные расчёты 29-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 07:24. Погибших и пострадавших нет. Эвакуировано 26 человек.