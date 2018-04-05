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10:12 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

В Камышине из-за пожара эвакуировано 26 человек

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, 05.04.2018 в 07:10 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в городе Камышине Волгоградской области.

В 6-ом микрорайоне, в девятиэтажном жилом доме, в квартире, в комнате размером 4×5 м горели домашние вещи на площади 3 кв. м. Пожарные расчёты 29-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 07:24. Погибших и пострадавших нет. Эвакуировано 26 человек.

Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнём при курении.

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