В Волгоградской области в паводковой зоне оказался еще один район
Киквидзенский район Волгоградской области попал в зону паводка. Об этом сообщило региональное управление МЧС России.
Киквидзенский район Волгоградской области попал в зону паводка. Об этом сообщило региональное управление МЧС России.
По данным ведомства, риск подтопления также сохраняется для Фроловского городского округа, города Михайловка, Еланского и Кумылженского районов. На остальных территориях области обстановка стабилизируется. Дабы не допустить ЧП, связанного со стихией, были проведены подрывные работы в русле реки Вязовка в Еланском районе. В результате уровень воды там снизился на 15 сантиметров. В ближайшее время будет подорван лед в Киквидзенском районе.
В регионе частично подтоплены 27 населенных пунктов, это более 2600 придворовых территорий и почти 800 домов, в которых проживают более двух тысяч человек, в том числе дети.
В области развернуто 16 пунктов временного размещения пострадавших от стихии, рассчитанные на более чем три тысячи человек. Пока в них разместили 39 подтопленцев, из них половина — дети. Из опасных зон пришлось выехать 328 жителям, большинство людей временно живут у родственников. Тем, кто отказался покинуть затопленные улицы, спасатели доставляют продукты питания, предметы личной гигиены, медикаменты и другие вещи. Эвакуируются домашний скот и птица.
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