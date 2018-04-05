В Волгоградской области в паводковой зоне оказался еще один район

По данным ведомства, риск подтопления также сохраняется для Фроловского городского округа, города Михайловка, Еланского и Кумылженского районов. На остальных территориях области обстановка стабилизируется. Дабы не допустить ЧП, связанного со стихией, были проведены подрывные работы в русле реки Вязовка в Еланском районе. В результате уровень воды там снизился на 15 сантиметров. В ближайшее время будет подорван лед в Киквидзенском районе.

В регионе частично подтоплены 27 населенных пунктов, это более 2600 придворовых территорий и почти 800 домов, в которых проживают более двух тысяч человек, в том числе дети.