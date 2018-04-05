Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Конец делу Скрипаля: Лондон предлагает РФ выход - экс-посол
Черноморский флот угрожает Украине из-за захвата «Норда» - СМИ
Сергей Жуков показал взрослую красавицу-дочь от первого брака
Вид жены лидера КНДР вызвал бурное обсуждение в западных СМИ
52-летняя Брук Шилдс показала фигуру в бикини
Финны, литовцы и эстонцы покупают алкоголь в соседних странахПотому что в странах Балтии идет борьба с пьянством: правительства поднимают акцизы, чтобы сократить потребление спиртного
Пострадавшие в Кемерово: Нас завалили деньгами, просто отстаньте
В торговом центре нашли тайную комнату
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем)
Новый большой Hyundai могут назвать «Палисадом»
Пьеха о самочувствии после больницы: С трудом говорю
Ягудин вслед за женой попал в больницу – СМИ
Колин Фаррелл лег в реабилитационную клинику
Меган Фокс и Брайан Остин Грин проводят отпуск на Гавайях
У британки за полтора года рассосалась плечевая кость
Многодетная сектантка умерла без ВИЧ-терапии
Уехавшие на Запад россияне скупают элитное жилье в России
Тулеев получит дом площадью в 280 квадратов
Фоторепортажи
11Юбилей поэта-песенника Ильи Резника
10Самые живописные мосты мира
10:21 (мск), источник: "Российская газета"

В Волгоградской области в паводковой зоне оказался еще один район

Киквидзенский район Волгоградской области попал в зону паводка. Об этом сообщило региональное управление МЧС России.

По данным ведомства, риск подтопления также сохраняется для Фроловского городского округа, города Михайловка, Еланского и Кумылженского районов. На остальных территориях области обстановка стабилизируется. Дабы не допустить ЧП, связанного со стихией, были проведены подрывные работы в русле реки Вязовка в Еланском районе. В результате уровень воды там снизился на 15 сантиметров. В ближайшее время будет подорван лед в Киквидзенском районе.

В регионе частично подтоплены 27 населенных пунктов, это более 2600 придворовых территорий и почти 800 домов, в которых проживают более двух тысяч человек, в том числе дети.

В области развернуто 16 пунктов временного размещения пострадавших от стихии, рассчитанные на более чем три тысячи человек. Пока в них разместили 39 подтопленцев, из них половина — дети. Из опасных зон пришлось выехать 328 жителям, большинство людей временно живут у родственников. Тем, кто отказался покинуть затопленные улицы, спасатели доставляют продукты питания, предметы личной гигиены, медикаменты и другие вещи. Эвакуируются домашний скот и птица.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Лавров: Запад должен понять, что играть в одни ворота больше не получится
Mercedes вооружили советской 122-мм гаубицей
Джонсон назвал «нелепым» российское предложение в ОЗХО
СМИ: Британия нашла производителя «Новичка» на окраине Москвы
NI назвал «Адмирал Кузнецов» худшим авианосцем в мировой истории
Чем закончился визит Владимира Путина в Турцию
В США допросили российских олигархов по делу о «вмешательстве»
Россияне сообщили, сколько денег им нужно для «нормальной жизни»
В Чехии задержали беглого экс-главу банка «Интеркоммерц»
Спорт
Атака «Спартака» сокрушила Самару Красно-белые уверенно обыграли «Крылья Советов» в перенесенном матче четвертьфинала Кубка России и вышли в следующую стадию турнира
Авто
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем) В Китае начался ажиотаж вокруг собственной автоистории: открываются музеи и растут частные коллекции
Hi-Tech
ВЦИОМ выяснил, легко ли россияне отказываются от соцсетей Половина интернет-пользователей в России сознательно отключала доступ к сети на день или более...
Кино
90-летняя Элина Быстрицкая: «Силы берегу для следующего юбилея» Народная артистка СССР рассказала о праздновании Дня рождения, а также поделилась мыслями о профессии и житейской мудростью
Недвижимость
В Петербурге запустят скоростной трамвай до Петергофа
«Затерявшиеся в недрах Петербурга»: 5 необычных зданий зодчего Баниге
Уехавшие на Запад россияне скупают элитное жилье в России
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Сочи и Ростов-на-Дону
Леди
Бизнес-идеи российских звезд, которые нас удивили Популярность не вечна, и пока есть возможность, заработанное нужно куда-то вложить. Некоторые бизнес-идеи нас очень удивили!
Дети
5-летний сын Рудковской и Плющенко отрицает, что родители бьют его Об этом он рассказал в новом видео, которое появилось в Instagram Яны.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь