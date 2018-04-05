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10:14 (мск), источник: Вести - Воронеж

Воронежцы помогли найти пропавшего горожанина, нуждающегося в медпомощи

33-летнего Дмитрия Коблякова нашли живым.

В Воронеже завершены поиски 33-летнего Дмитрия Коблякова. Мужчину нашли живым. Об этом сегодня, 5 апреля, рассказали «Вести-Воронеж» в поисково-спасательном отряде «Черноземье».

Напомним, что пропал Дмитрий 30 марта. Вышел из дома и не вернулся. Близкие мужчины очень переживали за него, так как воронежец нуждается в медпомощи.

Как рассказали нашему корреспонденту волонтёры, в поисках пропавшего помогли распространённые ориентировки. Горожане заметили мужчину на одной из улиц и сообщили об этом его друзьям. Те приехали и забрали его домой. Где всё эти дни был воронежец — не сообщается.

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