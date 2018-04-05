В Самаре мужчина погиб при пожаре в подвале дома на Мехзаводе

В Самаре мужчина погиб при пожаре в подвале дома на Мехзаводе

В четверг, 5 апреля, в 2:38 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в подвале дома в 15-м квартале п. Мехзавод Красноглинского района, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.