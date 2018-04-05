Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лондон «отступился» по Скрипалю и сделает предложение Москве
Черноморский флот угрожает Украине из-за захвата «Норда» - СМИ
Нежное фото Собчак с сыном растрогало поклонников
Только после смерти стало ясно, кем был Мавроди на самом деле
Колин Фаррелл лег в реабилитационную клинику
Финны, литовцы и эстонцы покупают алкоголь в соседних странахПотому что в странах Балтии идет борьба с пьянством: правительства поднимают акцизы, чтобы сократить потребление спиртного
Пострадавшие в Кемерово: Нас завалили деньгами, просто отстаньте
В торговом центре нашли тайную комнату
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Огромный внедорожник Kia: новые подробности
Слободян: возможности Киева в Черном море адекватны угрозам
СМИ: новое фото Волочковой назвали "пошлостью"
Колин Фаррелл лег в реабилитационную клинику
Меган Фокс и Брайан Остин Грин проводят отпуск на Гавайях
Пациента московской больницы подозревают в убийстве соседа по палате
Австралиец отпраздновал 104-летие и захотел умереть
На доме в Москве нарисовали окна (на самом деле их там нет)
Стоимость ЦКАД резко выросла на 13 млрд рублей
Фоторепортажи
11Юбилей поэта-песенника Ильи Резника
10Самые живописные мосты мира
10:23 (мск), источник: Volga News

В Самаре мужчина погиб при пожаре в подвале дома на Мехзаводе

В четверг, 5 апреля, в 2:38 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в подвале дома в 15-м квартале п. Мехзавод Красноглинского района, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели домашние вещи на площади 10 кв. м. В тушении участвовали 43 человека, которые, используя 12 спецмашин, полностью ликвидировали пожар в 3:25.

По данным оперативных служб, во время пожара погиб мужчина. Данных о его личности пока нет. Обстоятельства гибели человека устанавливаются.

Также выясняются обстоятельства возникновения пожара и причиненный ущерб.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Из-за прорыва трубы дублер ул. Ново-Садовой превратился в реку
Джонсон назвал «нелепым» российское предложение в ОЗХО
СМИ: Британия нашла производителя «Новичка» на окраине Москвы
NI назвал «Адмирал Кузнецов» худшим авианосцем в мировой истории
Чем закончился визит Владимира Путина в Турцию
В США допросили российских олигархов по делу о «вмешательстве»
Россияне сообщили, сколько денег им нужно для «нормальной жизни»
В Чехии задержали беглого экс-главу банка «Интеркоммерц»
Спорт
Атака «Спартака» сокрушила Самару Красно-белые уверенно обыграли «Крылья Советов» в перенесенном матче четвертьфинала Кубка России и вышли в следующую стадию турнира
Авто
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем) В Китае начался ажиотаж вокруг собственной автоистории: открываются музеи и растут частные коллекции
Hi-Tech
ВЦИОМ выяснил, легко ли россияне отказываются от соцсетей Половина интернет-пользователей в России сознательно отключала доступ к сети на день или более...
Кино
90-летняя Элина Быстрицкая: «Силы берегу для следующего юбилея» Народная артистка СССР рассказала о праздновании Дня рождения, а также поделилась мыслями о профессии и житейской мудростью
Недвижимость
Самую страшную больницу Москвы снесут до конца года
Назван самый популярный район Москвы с элитным жильем
Уехавшие на Запад россияне скупают элитное жилье в России
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Сочи и Ростов-на-Дону
Леди
Бизнес-идеи российских звезд, которые нас удивили Популярность не вечна, и пока есть возможность, заработанное нужно куда-то вложить. Некоторые бизнес-идеи нас очень удивили!
Дети
5-летний сын Рудковской и Плющенко отрицает, что родители бьют его Об этом он рассказал в новом видео, которое появилось в Instagram Яны.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь