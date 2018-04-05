В Самаре мужчина погиб при пожаре в подвале дома на Мехзаводе
В четверг, 5 апреля, в 2:38 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в подвале дома в 15-м квартале п. Мехзавод Красноглинского района, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.