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10:16 (мск), источник: Informburo.kz

Спасатели ждут обострения паводковой обстановки в пяти регионах Казахстана

В пяти регионах страны возможно обострение паводковой обстановки.

Источник: Informburo.kz

Угрозу для Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей представляют обильные осадки, прогнозируемые ГКП «Казгидромет».

Об этом на брифинге, посвящённом паводковой обстановке в стране, рассказал председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК генерал-майор Владимир Беккер.

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С 22 февраля по 5 апреля из-за резкого потепления и обильных осадков в 50 населённых пунктах Казахстана произошло подтопление 1453 домов. Вода переливалась через 40 автодорог и один автомобильный мост.

Первая волна подтоплений затронула Алматинскую, Жамбылскую, Кызылординскую области и город Алматы. Сейчас ситуация в этих регионах стабилизировалась.

«С 7 апреля 2018 года формирование паводков на реках мы ожидаем в Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях. Обстановка в этих регионах может быть осложнена многочисленными осадками, прогнозируемыми ГКП «Казгидромет», — сообщил Владимир Беккер.

В целом по республике более 1000 населённых пунктов подвержены паводкам.

Для проведения спасательных работ в в Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях в состоянии повышенной готовности находятся группировки сил и средств аварийно-спасательных подразделений общей численностью 5000 человек, 800 единиц техники, 180 плавсредств и 60 мотопомп.

На случай осложнения ситуации в Костанайскую и Северо-Казахстанскую области, начата переброска дополнительных спасательных подразделений из Атырауской, Жамбылской, Западно-Казахстанской и Кызылординской областей.

Владимир Беккер добавил, что за истёкшие сутки в стране новых чрезвычайных ситуаций, связанных с паводковыми явлениями, не зарегистрировано. Подтоплений не было. Вместе с тем достаточно сложная обстановка сохраняется в Восточно-Казахстанской области. В Зыряновском районе остаются подтопленными 107 жилых домом.

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20 февраля 2018 года глава МВД РК Калмуханбет Касымов назвал регионы, неготовые к паводкам.

Он отметил, что все водохозяйственные организации обязаны планировать и проводить предупредительное меры по защите населённых пунктов и промышленных объектов, сельскохозяйственных угодий от вредного воздействия воды. Однако не все осуществляют эти меры.

Например, на гидротехнических сооружениях Актюбинской области планы по предупреждению не разрабатывали. В Акмолинской области превентивные меры планируются только на гидротехнических сооружениях республиканской собственности. Их 15, а на коммунальных и частных объектах, которых всего 68, такие планы отсутствуют. Аналогичная ситуация в Северо-Казахстанской области, на всех гидротехнических сооружениях, находящихся в коммунальной собственности, защитные мероприятия не организовали.

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