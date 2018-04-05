Спасатели ждут обострения паводковой обстановки в пяти регионах Казахстана
В пяти регионах страны возможно обострение паводковой обстановки.
В пяти регионах страны возможно обострение паводковой обстановки.
Угрозу для Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской, Костанайской и
Об этом на брифинге, посвящённом паводковой обстановке в стране, рассказал председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК
С 22 февраля по 5 апреля
Первая волна подтоплений затронула Алматинскую, Жамбылскую, Кызылординскую области и город Алматы. Сейчас ситуация в этих регионах стабилизировалась.
«С 7 апреля 2018 года формирование паводков на реках мы ожидаем в Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской, Костанайской,
В целом по республике более 1000 населённых пунктов подвержены паводкам.
Для проведения спасательных работ в в Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской, Костанайской,
На случай осложнения ситуации в Костанайскую и
Владимир Беккер добавил, что за истёкшие сутки в стране новых чрезвычайных ситуаций, связанных с паводковыми явлениями, не зарегистрировано. Подтоплений не было. Вместе с тем достаточно сложная обстановка сохраняется в
20 февраля 2018 года глава МВД РК Калмуханбет Касымов назвал регионы, неготовые к паводкам.
Он отметил, что все водохозяйственные организации обязаны планировать и проводить предупредительное меры по защите населённых пунктов и промышленных объектов, сельскохозяйственных угодий от вредного воздействия воды. Однако не все осуществляют эти меры.
Например, на гидротехнических сооружениях Актюбинской области планы по предупреждению не разрабатывали. В Акмолинской области превентивные меры планируются только на гидротехнических сооружениях республиканской собственности. Их 15, а на коммунальных и частных объектах, которых всего 68, такие планы отсутствуют. Аналогичная ситуация в
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