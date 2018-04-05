Пьяный таксист сбил двух женщин на «зебре» в Ангарске
ДТП произошло накануне вечером, автомобиль «Тойота», двигаясь со стороны улицы Социалистической в сторону Красной по Ленинградскому проспекту, на большой скорости врезался в пешеходов. А затем скрылся с места происшествия.
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