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10:16 (мск), источник: УралПолит.ру

Органами опеки в Екатеринбурге заинтересовались следователи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 апреля, ИА УралПолит.Ru. Следственные органы возбудили уголовное дело о нарушениях при передаче детей-сирот в приемную семью.

Следственный отдел по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга подозревает, что сотрудники органов опеки и попечительства допустили ряд нарушений при передаче детей-сирот приемным родителям. Возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. В рамках дела будут проверены сведения о том, что, возможно, посторонними лицами были обналичены деньги, принадлежащие сиротам и продана их недвижимость, сообщает СУ СКР по Свердловской области.

Допрашиваются как свидетели сотрудники территориального органа опеки и отделения специализированного дома ребенка. Компетентные органы запросили о том, поступали ли к ним обращения о подобных случаях.

«Расследование уголовного дела находится на контроле руководства регионального СК России», — отмечается в сообщении.

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