Органами опеки в Екатеринбурге заинтересовались следователи

Следственный отдел по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга подозревает, что сотрудники органов опеки и попечительства допустили ряд нарушений при передаче детей-сирот приемным родителям. Возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. В рамках дела будут проверены сведения о том, что, возможно, посторонними лицами были обналичены деньги, принадлежащие сиротам и продана их недвижимость, сообщает СУ СКР по Свердловской области.