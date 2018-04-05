Органами опеки в Екатеринбурге заинтересовались следователи
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 апреля, ИА УралПолит.Ru. Следственные органы возбудили уголовное дело о нарушениях при передаче
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 апреля, ИА УралПолит.Ru. Следственные органы возбудили уголовное дело о нарушениях при передаче
Следственный отдел по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга подозревает, что сотрудники органов опеки и попечительства допустили ряд нарушений при передаче
Допрашиваются как свидетели сотрудники территориального органа опеки и отделения специализированного дома ребенка. Компетентные органы запросили о том, поступали ли к ним обращения о подобных случаях.
«Расследование уголовного дела находится на контроле руководства регионального СК России», — отмечается в сообщении.
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