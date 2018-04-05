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10:20 (мск), источник: Комсомольская правда

Подполковник Росгвардии случайно застрелился в тире в Иркутской области

50-летний мужчина попал себе в шею.

Источник: Комсомольская правда

Нелепая трагедия произошла накануне в Ангарске. Подполковник Росгвардии застрелился в тире во время стрельб. Точные обстоятельства произошедшего пока неизвестны. В ведомстве сообщили, что это был несчастный случай.

— Во время проведения учебных стрельб в среду, 4 апреля, сотрудник Росгвардии допустил нарушение мер безопасности, что привело к его ранению и последующей гибели, — сообщил представитель пресс-службы регионального управления Росгвардии. — Обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются.

Как стало известно КП-Иркутск, одна из главных версий — произошла осечка пистолета. Предположительно, 50-летний начальник отдела кадров не подозвал инструктора, как должен был сделать по правилам техники безопасности, а начал сам разбираться в проблеме. Как оказалось, в магазине оставался один патрон, неожиданно прогремел выстрел, пуля попала в шею ангарчанину. От полученного ранения он скончался на месте.

Сейчас все обстоятельства выясняют следователи. Они осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинская экспертиза, опрашивают очевидцев. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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