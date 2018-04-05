Подполковник Росгвардии случайно застрелился в тире в Иркутской области
50-летний мужчина попал себе в шею.
50-летний мужчина попал себе в шею.
Нелепая трагедия произошла накануне в Ангарске. Подполковник Росгвардии застрелился в тире во время стрельб. Точные обстоятельства произошедшего пока неизвестны. В ведомстве сообщили, что это был несчастный случай.
— Во время проведения учебных стрельб в среду, 4 апреля, сотрудник Росгвардии допустил нарушение мер безопасности, что привело к его ранению и последующей гибели, — сообщил представитель
Сейчас все обстоятельства выясняют следователи. Они осмотрели место происшествия, назначили
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