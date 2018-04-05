Обвиняемый в убийстве Веры Фойкиной в Уфе признан вменяемым
Руслан Саяхов, обвиняемый в убийстве Веры Фойкиной, признан вменяемым. Мужчина, скрывавшийся 5 лет в Индии, дал интервью журналистам в зале суда.
Руслан Саяхов, обвиняемый в убийстве Веры Фойкиной, признан вменяемым. Мужчина, скрывавшийся 5 лет в Индии, дал интервью журналистам в зале суда.
Подозреваемый рассказал о том, что в камере он себя чувствует нормально, только жалеет о том, что не может заниматься йогой. По результатам экспертизы Саяхов признан вменяемым. Он признался, что был последним, кто видел Веру Фойкину.
Ранее, ГорОбзор.ру сообщал о том, что мужчину экстрадировали из Индии, где он 5 лет скрывался и преподавал йогу. Убийство, в котором его подозревают, произошло в Уфе. По версии следствия, мужчина убил Фойкину после вечеринки. Затем расчленил ее тело, увез в Чишминский район и сжег. Останки обнаружили прохожие.
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