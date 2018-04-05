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10:42 (мск), источник: ИА Татар-информ

Пожилые супруги погибли при пожаре в Казани

(Казань, 5 апреля, «Татар-информ»). Пожилые супруги погибли при пожаре в Казани, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

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фотографий

Сообщение о пожаре пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 накануне около шести вечера. Очевидцы сообщили, что горит квартира в шестиэтажном жилом доме на улице Зур Урам.

К месту ЧП оперативно выдвинулись пожарные ПСЧ № 6.

Соседи сообщили пожарным, что в квартире на четвертом этаже могут находиться пожилая женщина-инвалид и ее муж.

Поднявший на нужный этаж, сотрудники МЧС обнаружили, что входная дверь заперта. Дыма и огня не было.

Попасть в квартиру удалось только через балкон. В помещении на кровати пожарные обнаружили тело 80-летней женщины. По предварительным данным, женщина умерла от отравления угарным газом.

На кухне была найдена вторая жертва пожара. Сильно обгоревшее тело 89-летнего мужчины обнаружили на полу у сгоревшего холодильника.

Очаг пожара находился в кухонном помещении. Огнем уничтожены холодильник, деревянное покрытие пола, часть кухонной мебели, обои и отделка потолка. Горение прекратилось еще до прибытия пожарных.

Не исключено, что трагедия могла произойти из-за нарушения правил устройств и эксплуатация электрооборудования.

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