Пожилые супруги погибли при пожаре в Казани

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Сообщение о пожаре пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 накануне около шести вечера. Очевидцы сообщили, что горит квартира в шестиэтажном жилом доме на улице Зур Урам.

К месту ЧП оперативно выдвинулись пожарные ПСЧ № 6.

Соседи сообщили пожарным, что в квартире на четвертом этаже могут находиться пожилая женщина-инвалид и ее муж.

Поднявший на нужный этаж, сотрудники МЧС обнаружили, что входная дверь заперта. Дыма и огня не было.

Попасть в квартиру удалось только через балкон. В помещении на кровати пожарные обнаружили тело 80-летней женщины. По предварительным данным, женщина умерла от отравления угарным газом.

На кухне была найдена вторая жертва пожара. Сильно обгоревшее тело 89-летнего мужчины обнаружили на полу у сгоревшего холодильника.

Очаг пожара находился в кухонном помещении. Огнем уничтожены холодильник, деревянное покрытие пола, часть кухонной мебели, обои и отделка потолка. Горение прекратилось еще до прибытия пожарных.