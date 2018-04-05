Пожилые супруги погибли при пожаре в Казани
(Казань, 5 апреля, «Татар-информ»). Пожилые супруги погибли при пожаре в Казани, сообщили ИА «Татар-информ» в
(Казань, 5 апреля, «Татар-информ»). Пожилые супруги погибли при пожаре в Казани, сообщили ИА «Татар-информ» в
Сообщение о пожаре пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 накануне около шести вечера. Очевидцы сообщили, что горит квартира в шестиэтажном жилом доме на улице Зур Урам.
К месту ЧП оперативно выдвинулись пожарные ПСЧ № 6.
Соседи сообщили пожарным, что в квартире на четвертом этаже могут находиться пожилая
Поднявший на нужный этаж, сотрудники МЧС обнаружили, что входная дверь заперта. Дыма и огня не было.
Попасть в квартиру удалось только через балкон. В помещении на кровати пожарные обнаружили тело 80-летней женщины. По предварительным данным, женщина умерла от отравления угарным газом.
На кухне была найдена вторая жертва пожара. Сильно обгоревшее тело 89-летнего мужчины обнаружили на полу у сгоревшего холодильника.
Очаг пожара находился в кухонном помещении. Огнем уничтожены холодильник, деревянное покрытие пола, часть кухонной мебели, обои и отделка потолка. Горение прекратилось еще до прибытия пожарных.
Не исключено, что трагедия могла произойти
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