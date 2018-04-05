Водитель иномарки сбил школьника в Балахне

Мальчик переходил дорогу по «зебре». ДТП произошло в Балахне, на улице Дзержинского, в светлое время суток. Как сообщили в отделе пропаганды областного Управления Госавтоинспекции, пятиклассник, находившийся без сопровождения взрослых, переходил дорогу по пешеходному переходу.

Почему водитель «Рено» не остановился перед «зеброй», по которой шёл ребёнок, пока неясно, но удар был такой силы, что мальчика пришлось госпитализировать. Водителю 58 лет, права он получил 20 лет назад.