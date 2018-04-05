На Дону директора НИИ подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями
В Аксае Ростовской области директора НИИ подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.
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В Аксае Ростовской области директора НИИ подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.
По информации областной прокуратуры, директор ГНУ Донского зонального НИИ без согласия от Россельхозакадемии заключил договоры поручительства по кредитам между коммерческой организацией ООО «ТОР» и ОАО КБ «Центр-Инвест» на общую сумму свыше 80 млн рублей.
«В результате невыполнения кредитных обязательств должником ООО “ТОР” по решению Кировского районного суда Ростова с лицевого счета учреждения списаны средства в размере 55 млн рублей», — сообщает
Расследование уголовного дела продолжается.
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