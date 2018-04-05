На Дону директора НИИ подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями

По информации областной прокуратуры, директор ГНУ Донского зонального НИИ без согласия от Россельхозакадемии заключил договоры поручительства по кредитам между коммерческой организацией ООО «ТОР» и ОАО КБ «Центр-Инвест» на общую сумму свыше 80 млн рублей.