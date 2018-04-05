Житель Омска сел на 15 лет за убийство, разбой и кражу в Севастополе

«Судом установлено, что в октябре 2015 года злоумышленник совершил убийство жителя города с целью завладения его денежными средствами в сумме около 100 тыс рублей. Кроме того, в сентябре 2015 года мужчина похитил у другого местного жителя ювелирные украшения на общую сумму 35 тыс рублей», — уточнили в ведомстве.