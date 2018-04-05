Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ пойдет на крайние меры в освобождении экипажа «Норд» - эксперт
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем)
Айза Анохина готовится стать матерью в третий раз
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 приемов
Певица Слава надела на съемки откровенное красное платье
Финны, литовцы и эстонцы покупают алкоголь в соседних странахПотому что в странах Балтии идет борьба с пьянством: правительства поднимают акцизы, чтобы сократить потребление спиртного
Скрипаль тут ни при чем: Лондон уличили в грандиозном обмане
Почему Загитова не упала, но проиграла
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем)
Новый большой Hyundai могут назвать «Палисадом»
Пьеха о самочувствии после больницы: С трудом говорю
Ягудин вслед за женой попал в больницу – СМИ
Алла Пугачева объяснила, почему не делает пластические операции
Ефим Шифрин и Андрей Малахов показали мощные бицепсы
Пациента московской больницы подозревают в убийстве соседа по палате
Австралиец отпраздновал 104-летие и захотел умереть
Глава Евросовета на русском языке обратился к россиянам
Путин начал кадровую перестановку в МИД РФ
Фоторепортажи
32Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
10Скончался Сергей Мавроди
11:39 (мск), источник: РИА Крым

Житель Омска сел на 15 лет за убийство, разбой и кражу в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр — РИА Новости Крым. Севастопольский городской суд вынес приговор в отношении 27-летнего жителя Омска. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя, суд признал его виновным в убийстве, сопряженном с разбоем, краже и разбое с применением насилия.

«Судом установлено, что в октябре 2015 года злоумышленник совершил убийство жителя города с целью завладения его денежными средствами в сумме около 100 тыс рублей. Кроме того, в сентябре 2015 года мужчина похитил у другого местного жителя ювелирные украшения на общую сумму 35 тыс рублей», — уточнили в ведомстве.

Суд назначил подсудимому наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы сроком на полтора года.

Приговор в законную силу не вступил.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 В Крыму четверо мужчин пытались дать 1,5 млн рублей взятки предприятию 'Крымэнерго'
Экипажу захваченного Украиной 'Норда' доставили продукты
«Усиливается пренебрежение к международному праву»
NI назвал «Адмирал Кузнецов» худшим авианосцем в мировой истории
Чем закончился визит Владимира Путина в Турцию
Россияне сообщили, сколько денег им нужно для «нормальной жизни»
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании
Дональд Трамп отправляет Нацгвардию на границу с Мексикой
СМИ узнали о допросе бизнесменов из России по делу о «рашагейте»
Спорт
Лучшие игроки Лиги Европы собраны в ЦСКА и «Арсенале» Лучшими игроками армейцев названы голкипер Игорь Акинфеев, полузащитники Алан Дзагоев и Александр Головин
Авто
Новые идеи ГИБДД: к чему надо готовиться водителям Ежегодно российские дороги уносят 20 тысяч жизней. К 2030 году смертность должна стать нулевой. Такой ориентир власти поставили ГИБДД
Hi-Tech
ВЦИОМ выяснил, легко ли россияне отказываются от соцсетей Половина интернет-пользователей в России сознательно отключала доступ к сети на день или более...
Кино
90-летняя Элина Быстрицкая: «Силы берегу для следующего юбилея» Народная артистка СССР рассказала о праздновании Дня рождения, а также поделилась мыслями о профессии и житейской мудростью
Недвижимость
В Петербурге запустят скоростной трамвай до Петергофа
«Затерявшиеся в недрах Петербурга»: 5 необычных зданий зодчего Баниге
Уехавшие на Запад россияне скупают элитное жилье в России
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Сочи и Ростов-на-Дону
Леди
Бизнес-идеи российских звезд, которые нас удивили Популярность не вечна, и пока есть возможность, заработанное нужно куда-то вложить. Некоторые бизнес-идеи нас очень удивили!
Дети
5-летний сын Рудковской и Плющенко отрицает, что родители бьют его Об этом он рассказал в новом видео, которое появилось в Instagram Яны.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь