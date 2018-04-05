Житель Омска сел на 15 лет за убийство, разбой и кражу в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр — РИА Новости Крым. Севастопольский городской суд вынес приговор в отношении 27-летнего жителя Омска. Как сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр — РИА Новости Крым. Севастопольский городской суд вынес приговор в отношении 27-летнего жителя Омска. Как сообщает
«Судом установлено, что в октябре 2015 года злоумышленник совершил убийство жителя города с целью завладения его денежными средствами в сумме около 100 тыс рублей. Кроме того, в сентябре 2015 года мужчина похитил у другого местного жителя ювелирные украшения на общую сумму 35 тыс рублей», — уточнили в ведомстве.
Суд назначил подсудимому наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы сроком на полтора года.
Приговор в законную силу не вступил.
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