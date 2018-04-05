«Мост глупости» на Софийской снова взялся за старое
Не прошло и двух дней с момента последнего ДТП у «моста глупости» на Софийской улице, как очередной смельчак решил одолеть преграду.
Не прошло и двух дней с момента последнего ДТП у «моста глупости» на Софийской улице, как очередной смельчак решил одолеть преграду.
Не умеющий читать водитель попался утром 5 апреля.
По словам участников портала «Мегаполис», на сей раз переправа одолела Isuzu. Можно сказать, что последствия проезда оказались довольно щадящими.
Напомним, что предыдущая такая попытка закончилась куда более плачевно.
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