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11:38 (мск), источник: Водитель Петербурга

«Мост глупости» на Софийской снова взялся за старое

Не прошло и двух дней с момента последнего ДТП у «моста глупости» на Софийской улице, как очередной смельчак решил одолеть преграду.

Не умеющий читать водитель попался утром 5 апреля.

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По словам участников портала «Мегаполис», на сей раз переправа одолела Isuzu. Можно сказать, что последствия проезда оказались довольно щадящими.

Напомним, что предыдущая такая попытка закончилась куда более плачевно.

Во время загрузки произошла ошибка.
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