Гражданин США насмерть сбил пешехода в Ташкенте
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Молодая женщина погибла под колесами «Каптивы», принадлежащей американскому предпринимателю 1993 года рождения, сообщает Управление безопасности дорожного движения Ташкента.
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