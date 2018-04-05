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11:53 (мск), источник: Podrobno.uz

Гражданин США насмерть сбил пешехода в Ташкенте

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Молодая женщина погибла под колесами «Каптивы», принадлежащей американскому предпринимателю 1993 года рождения, сообщает Управление безопасности дорожного движения Ташкента.

Источник: Podrobno.uz

4 апреля в Юнусабадском районе столицы, недалеко от кинотеатра «Казахстан», была сбита 33-летняя женщина, которая переходила дорогу на пешеходном переходе на проспекте Амира Темура. За рулем автомобиля с желтыми номерами сидел гражданин США, проживающий в штате Техас.

Женщина с переломом черепа была доставлена в Городскую клиническую больницу № 7. Однако от полученных травм, сегодня утром, 5 апреля, пострадавшая скончалась в реанимации медучреждения.

По данному факту ведется следствие.

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