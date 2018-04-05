Гражданин США насмерть сбил пешехода в Ташкенте

4 апреля в Юнусабадском районе столицы, недалеко от кинотеатра «Казахстан», была сбита 33-летняя женщина, которая переходила дорогу на пешеходном переходе на проспекте Амира Темура. За рулем автомобиля с желтыми номерами сидел гражданин США, проживающий в штате Техас.