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12:12 (мск), источник: Комсомольская правда

СК проводит проверку по факту ранения ножом в школе Иркутска

Подросток попал в больницу.

Следственный комитет подключился к выяснению всех подробностей ЧП в школе Иркутска. В четверг, 5 апреля во время урока один из учеников игрался с перочинным ножиком и по неосторожности ранил своего одноклассника. Учащегося отправили в городскую Ивано-Матренинскую больницу. Однако уже отпустили — рана оказалась поверхностной, жизни школьника ничего не угрожает.

— Сразу как только стало известно о случившегося на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, — сообщают в СУ СК по Иркутской области. — Начата доследственная проверка по статье «халатность» из-за ненадлежащего исполнения сотрудниками школы своих должностных обязанностей.

Сейчас следователи проводят проверку, выясняют все обстоятельства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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