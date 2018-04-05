СК проводит проверку по факту ранения ножом в школе Иркутска

Следственный комитет подключился к выяснению всех подробностей ЧП в школе Иркутска. В четверг, 5 апреля во время урока один из учеников игрался с перочинным ножиком и по неосторожности ранил своего одноклассника. Учащегося отправили в городскую Ивано-Матренинскую больницу. Однако уже отпустили — рана оказалась поверхностной, жизни школьника ничего не угрожает.