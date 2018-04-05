СК проводит проверку по факту ранения ножом в школе Иркутска
Подросток попал в больницу.
Подросток попал в больницу.
Следственный комитет подключился к выяснению всех подробностей ЧП в школе Иркутска. В четверг, 5 апреля во время урока один из учеников игрался с перочинным ножиком и по неосторожности ранил своего одноклассника. Учащегося отправили в городскую
— Сразу как только стало известно о случившегося на место происшествия выехала
Сейчас следователи проводят проверку, выясняют все обстоятельства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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