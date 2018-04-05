Депутат красноярского горсовета задержан за взяточничество

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Как сообщили «РГ» в пресс-службе Следственного комитета по Красноярскому краю, уголовное дело в его отношении возбуждено по материалам, собранным УБЭП регионального МВД. Следствие установило, что депутат, который возглавляет городской комитет по ЖКХ и транспорту, создал проект «Машина добрых дел». Его главной целью была помощь малоимущим гражданам в ремонте сантехнического и электротехнического оборудования. Для этого депутатом были наняты слесарь, электрик и оператор.

Чтобы оплачивать их работу, народный избранник предложил одной из городских организаций ТЭК устроить их в свой штат. Взамен депутат пообещал лоббировать интересы предприятия.

«В случае отказа он обещал создавать препятствия в его деятельности, которые выражались бы в организации проверок контрольно-надзорными органами на основании депутатских запросов. Руководитель дал свое согласие и трудоустроил двоих сотрудников — бывшую помощницу депутата и его хорошего знакомого, а затем еще одного мужчину. С марта 2016 по март 2017 года троим лицам из финансовых средств компании было выплачено более 430 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе СК.