Осужденному грозит новый срок за нападение на новосибирского прапорщика

Новым сроком может завершиться для 19-летнего осужденного конфликт со старшим прапорщиком новосибирской исправительной колонии № 3.

Произошло все в помещении штрафного изолятора утром 7 марта. Молодому человеку велели вернуться к камере № 11 и приготовиться к досмотру, что ему явно не понравилось. Парень грубо и нецензурно ответил сотруднику исправительного учреждения, а после набросился на него.

— Парень нанёс госслужащему ладонью удар в подбородок и, обхватив правой рукой шею, зафиксировал сотрудника ФСИН, чтобы тот не мог сопротивляться. Также осужденный оторвал шеврон с форменной куртки, — рассказывают в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.