Осужденному грозит новый срок за нападение на новосибирского прапорщика
Конфликт произошел в штрафном изоляторе исправительной колонии № 3.
Конфликт произошел в штрафном изоляторе исправительной колонии № 3.
Новым сроком может завершиться для 19-летнего осужденного конфликт со старшим прапорщиком новосибирской исправительной колонии № 3.
Произошло все в помещении штрафного изолятора утром 7 марта. Молодому человеку велели вернуться к камере № 11 и приготовиться к досмотру, что ему явно не понравилось. Парень грубо и нецензурно ответил сотруднику исправительного учреждения, а после набросился на него.
— Парень нанёс госслужащему ладонью удар в подбородок и, обхватив правой рукой шею, зафиксировал сотрудника ФСИН, чтобы тот не мог сопротивляться. Также осужденный оторвал шеврон с форменной куртки, — рассказывают в
Вину свою молодой человек не признал. Уголовное дело возбудили по статьям «дезорганизация деятельности учреждения» и «публичное оскорбление представителя власти при выполнении им своих должностных обязанностей». Материалы дела переданы в суд для рассмотрения.
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