В Ленинском районе Челябинска из-за пожара в многоэтажке срочно эвакуировали жильцов
Пожар случился в одной из квартир, ее хозяин погиб.
Пожар случился в одной из квартир, ее хозяин погиб.
Сегодня, 5 апреля, в доме № 3а на улице Энергетиков подъезд окутал едкий дым. Он шел из квартиры на пятом этаже. Соседи вызвали МЧС.
— Вызов поступил в 8:17. К дому направили четыре автоцистерны и одну автолестницу, — рассказали в
Пожарные эвакуировали 20 человек, двое из них — дети. Людей вывели через подъезд с помощью спасательных комплектов.
Пожар потушили через час. Жильцам разрешили вернуться в дом.
В квартире, в которой началось возгорание, погиб
Сейчас пожарные работают на месте, проверяют оставшиеся квартиры на погибших и пострадавших. Причины пожара уточняются.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.