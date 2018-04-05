В Ленинском районе Челябинска из-за пожара в многоэтажке срочно эвакуировали жильцов

Сегодня, 5 апреля, в доме № 3а на улице Энергетиков подъезд окутал едкий дым. Он шел из квартиры на пятом этаже. Соседи вызвали МЧС.

— Вызов поступил в 8:17. К дому направили четыре автоцистерны и одну автолестницу, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Челябинской области.

Пожарные эвакуировали 20 человек, двое из них — дети. Людей вывели через подъезд с помощью спасательных комплектов.

Пожар потушили через час. Жильцам разрешили вернуться в дом.

В квартире, в которой началось возгорание, погиб мужчина-инвалид.