Смертельное ДТП с участием рейсовой маршрутки
Трагедия произошла сегодня, 5 апреля, на трассе Новые
Трагедия произошла сегодня, 5 апреля, на трассе Новые
Авария случилась в семь утра.
Водитель автомобиля марки VW Caddy пошел на обгон, но не справился с управлением и лоб в лоб врезался в рейсовый микроавтобус, который следовал по маршруту
В результате столкновения скончался на месте пассажир VW Caddy. Пассажиры микроавтобуса доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.
Обстоятельства аварии выясняют полицейские.
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