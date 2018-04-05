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11:29 (мск), источник: Actualitati.md

Смертельное ДТП с участием рейсовой маршрутки

Трагедия произошла сегодня, 5 апреля, на трассе Новые Анены-Кишинев возле села Цынцэрень.

Источник: Actualitati.md

Авария случилась в семь утра.

Водитель автомобиля марки VW Caddy пошел на обгон, но не справился с управлением и лоб в лоб врезался в рейсовый микроавтобус, который следовал по маршруту Варница-Кишинев.

В результате столкновения скончался на месте пассажир VW Caddy. Пассажиры микроавтобуса доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

Обстоятельства аварии выясняют полицейские.

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