В Хабаровском крае выросла гора тлеющих опилок с многоэтажку
Дым отравляет жизнь трёх близлежащих посёлков.
Дым отравляет жизнь трёх близлежащих посёлков.
Горы тлеющих опилок мешают жителям трёх сёл Хабаровского края. Ветер несёт вредный дым от лесоперерабатывающего предприятия в посёлки Берёзовый, Тавлинка и Гусевка Солнечного района.
— В районе посёлка действует лесоперерабатывающее предприятие, на территории которого и лежат горы опилок высотой в несколько этажей. Как только появляется ветер, дым несёт на нас и жителей двух других посёлков, дышать становится нечем, а ветра нет — всё хорошо, — говорит Андрей Рудняев.
После многочисленных жалоб, проверкой деятельности предприятия занялась прокуратура, которая выяснила, что горы тлеющих отходов принадлежат компании «Азия Лес».
— Предприятие взяло в аренду участок у местного лесничества. Здесь они на протяжении нескольких лет складировали древесные отходы, причём в ненадлежащем порядке — не было никаких настилов, опилки ничем не накрыты, всё лежало на голой земле, — комментирует прокурор отдела по надзору за исполнением законов об охране природы Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры Евгения Храмцова.
В этот раз компании опять направили представление об устранении нарушений лесного законодательства, а также заявление в суд. Кроме этого, административные дела завели и на руководство Солнечного района за «Нарушение требований пожарной безопасности».
— Сейчас предприятие собирается превратить отходы в сырьё — опилки собираются использовать для производства топливных гранул. Как сказал директор, начать переработку не позволяло отсутствие финансов. Но денежные средства недавно поступили, поэтому они в скором времени приступят к изготовлению гранул, и все отвалы израсходуются за несколько месяцев, — дополнила Евгения Храмцова.
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