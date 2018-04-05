В Хабаровском крае выросла гора тлеющих опилок с многоэтажку

Горы тлеющих опилок мешают жителям трёх сёл Хабаровского края. Ветер несёт вредный дым от лесоперерабатывающего предприятия в посёлки Берёзовый, Тавлинка и Гусевка Солнечного района.

Как рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» глава администрации Берёзовского сельского поселения, проблема волнует жителей уже несколько лет. За это время высота древесных отходов достигла уровня многоквартирного дома.

— В районе посёлка действует лесоперерабатывающее предприятие, на территории которого и лежат горы опилок высотой в несколько этажей. Как только появляется ветер, дым несёт на нас и жителей двух других посёлков, дышать становится нечем, а ветра нет — всё хорошо, — говорит Андрей Рудняев.

После многочисленных жалоб, проверкой деятельности предприятия занялась прокуратура, которая выяснила, что горы тлеющих отходов принадлежат компании «Азия Лес».

— Предприятие взяло в аренду участок у местного лесничества. Здесь они на протяжении нескольких лет складировали древесные отходы, причём в ненадлежащем порядке — не было никаких настилов, опилки ничем не накрыты, всё лежало на голой земле, — комментирует прокурор отдела по надзору за исполнением законов об охране природы Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры Евгения Храмцова.

Первые иски в адрес предприятия были направлены ещё в 2014 и в 2016 годах. Тогда проверку проводило управление лесами по Хабаровскому краю. Согласно их заключению, руководство должно было принять меры по рекультивации отходов в течение нескольких месяцев, однако «Азия Лес» этого не сделала до сих пор и отходы продолжают тлеть.

В этот раз компании опять направили представление об устранении нарушений лесного законодательства, а также заявление в суд. Кроме этого, административные дела завели и на руководство Солнечного района за «Нарушение требований пожарной безопасности».