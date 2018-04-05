В Красноярском крае браконьеры застрелили беременную лосиху и лося

Как рассказали в правоохранительном ведомстве, оперативники нашли на месте происшествия гильзу и по ней нашли предполагаемых преступников. «Так как близлежащие деревни входят в зону обслуживания, инспектор оперативно сориентировался в ситуации и установил, кому может принадлежать оружие указанного калибра. В деревне Новомариновка по указанному адресу правоохранители обнаружили снегоход, следы которого остались на месте преступления, а также оружие и патроны к нему», — рассказали в Росгвардии.