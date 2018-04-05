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11:30 (мск), источник: НИА Красноярск

В Красноярском крае браконьеры застрелили беременную лосиху и лося

Сотрудники краевой Росгвардии поймали на территории Ирбейского района подозреваемых в браконьерстве. Во время закрытого сезона охоты нарушители убили двух лосей и начали разделывать. Известно, что убитая самка была беременна.

Как рассказали в правоохранительном ведомстве, оперативники нашли на месте происшествия гильзу и по ней нашли предполагаемых преступников. «Так как близлежащие деревни входят в зону обслуживания, инспектор оперативно сориентировался в ситуации и установил, кому может принадлежать оружие указанного калибра. В деревне Новомариновка по указанному адресу правоохранители обнаружили снегоход, следы которого остались на месте преступления, а также оружие и патроны к нему», — рассказали в Росгвардии.

По факту незаконной охоты сотрудники полиции проводят проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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