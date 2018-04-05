«Оторвать голову»: коллекторы грозят расправой ребенку из Владивостока
В полицию Владивостока обратилась жительница Ленинского района города и попросила помощи, сообщает DEITA. RU. Женщина рассказала, что ей звонят коллекторы, которые угрожают расправой и обещают оторвать голову ее малолетнему ребенку.
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