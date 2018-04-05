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11:47 (мск), источник: ДЕЙТА

«Оторвать голову»: коллекторы грозят расправой ребенку из Владивостока

В полицию Владивостока обратилась жительница Ленинского района города и попросила помощи, сообщает DEITA. RU. Женщина рассказала, что ей звонят коллекторы, которые угрожают расправой и обещают оторвать голову ее малолетнему ребенку.

Горожанка попыталась объяснить хулиганам, что она не брала никакие кредиты, но злоумышленники продолжают ей звонить.

Женщина решила обратиться за помощью в полицию и рассказать о поступающих угрозах, так как боится за безопасность членов своей семьи.

Стражи порядка приступили к проверке поступившей информации. Личности телефоны хулиганов устанавливаются.

Игорь Бегунов.

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