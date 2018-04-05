«Оторвать голову»: коллекторы грозят расправой ребенку из Владивостока

Горожанка попыталась объяснить хулиганам, что она не брала никакие кредиты, но злоумышленники продолжают ей звонить.

Женщина решила обратиться за помощью в полицию и рассказать о поступающих угрозах, так как боится за безопасность членов своей семьи.