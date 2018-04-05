В Челябинске оцепили детский сад из-за подозрительного предмета
Возле детского сада № 125 в Челябинске оцепили территорию — на месте найден бесхозный подозрительный чемодан.
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Возле детского сада № 125 в Челябинске оцепили территорию — на месте найден бесхозный подозрительный чемодан.
Прибывшие на место ЧП саперы обследовали предмет и не нашли в нем никаких угроз — чемодан
Сейчас оцепление снято.
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