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11:27 (мск), источник: Nakanune.ru

В Челябинске оцепили детский сад из-за подозрительного предмета

Возле детского сада № 125 в Челябинске оцепили территорию — на месте найден бесхозный подозрительный чемодан.

Прибывшие на место ЧП саперы обследовали предмет и не нашли в нем никаких угроз — чемодан кто-то забыл или выбросил, об этом Накануне.RU сообщили собственные источники в ГУ МВД России по Южному Уралу.

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