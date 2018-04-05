Во время вертолетного облета экологи нашли в Татарстане 15 свалок
Экологи накануне, 4 апреля, совершили вертолетный облет с целью поиска незаконных свалок. Рейд прошел по Казани, Зеленодольскому, Высокогорскому и Пестречинскому районах.
Экологи накануне, 4 апреля, совершили вертолетный облет с целью поиска незаконных свалок. Рейд прошел по Казани, Зеленодольскому, Высокогорскому и Пестречинскому районах.
В итоге нашли 15 мест несанкционированного размещения отходов. Все они в Казани и Зеленодольске.
— В ближайшее время инспекторы Центрального территориального управления Минэкологии Татарстана определят собственников земельных участков, — отметил Начальник ЦТУ Петр Королев.
Нарушителя экологи привлекут к административной ответственности и обяжут ликвидировать свалки в установленный срок.
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