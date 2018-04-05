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11:59 (мск), источник: Комсомольская правда

Во время вертолетного облета экологи нашли в Татарстане 15 свалок

Экологи накануне, 4 апреля, совершили вертолетный облет с целью поиска незаконных свалок. Рейд прошел по Казани, Зеленодольскому, Высокогорскому и Пестречинскому районах.

В итоге нашли 15 мест несанкционированного размещения отходов. Все они в Казани и Зеленодольске.

— В ближайшее время инспекторы Центрального территориального управления Минэкологии Татарстана определят собственников земельных участков, — отметил Начальник ЦТУ Петр Королев.

Нарушителя экологи привлекут к административной ответственности и обяжут ликвидировать свалки в установленный срок.

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