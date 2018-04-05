Подельники создателя «армии зомби» сели за убийство
Бизнесмена.
Бизнесмена.
Свердловский облсуд вынес приговор по делу о заказном убийстве екатеринбургского бизнесмена Ашота Григоряна. В организации преступления признали виновным Арама Едигаряна, в подстрекатальстве и пособничестве в убийстве по найму — Руслана Алиева. Оба проведут по 14 лет в колонии строгого режима, сообщили «Уралинформбюро» в
Преступление было совершено в 2003 году. Григоряна застрелил
Дело в отношении Едигаряна и Алиева рассматривалось с участием присяжных заседателей.
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