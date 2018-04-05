Подельники создателя «армии зомби» сели за убийство

Свердловский облсуд вынес приговор по делу о заказном убийстве екатеринбургского бизнесмена Ашота Григоряна. В организации преступления признали виновным Арама Едигаряна, в подстрекатальстве и пособничестве в убийстве по найму — Руслана Алиева. Оба проведут по 14 лет в колонии строгого режима, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе инстанции.

Преступление было совершено в 2003 году. Григоряна застрелил экс-милиционер Арсен Байрамбеков (известен как создатель «армии зомби», был осужден на 13 лет за убийство 6 человек). В 2016 году он пошел на сделку со следствием и указал на Едигаряна как на заказчика преступления. За избавление от конкурента последний заплатил 1 500 долларов.