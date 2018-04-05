В Башкирии двое неизвестных подожгли BMW — видео
УФА, 5 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В городе Салавате 5 апреля около 05.00 двое неизвестных подожги иномарку. В социальных сетях появилась запись с камер видеонаблюдения.
УФА, 5 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В городе Салавате 5 апреля около 05.00 двое неизвестных подожги иномарку. В социальных сетях появилась запись с камер видеонаблюдения.
По ней видно, как два человека несут
Пострадавшая сторона обратилась с заявлением в полицию и просит всех, кто владеет
По данным республиканского МЧС, пожар был потушен спустя почти полчаса. На место выезжали две спецмашины и шесть огнеборцев.
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