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11:44 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии двое неизвестных подожгли BMW — видео

УФА, 5 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В городе Салавате 5 апреля около 05.00 двое неизвестных подожги иномарку. В социальных сетях появилась запись с камер видеонаблюдения.

По ней видно, как два человека несут что-то в руках, подходят к BMW, делают какие-то манипуляции, после чего автомобиль начинает гореть. Злоумышленники убегают в неизвестном направлении.

Пострадавшая сторона обратилась с заявлением в полицию и просит всех, кто владеет какой-либо информацией по данному происшествию, сообщить по номеру «02».

Во время загрузки произошла ошибка.

По данным республиканского МЧС, пожар был потушен спустя почти полчаса. На место выезжали две спецмашины и шесть огнеборцев.

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