В Башкирии двое неизвестных подожгли BMW — видео

По ней видно, как два человека несут что-то в руках, подходят к BMW, делают какие-то манипуляции, после чего автомобиль начинает гореть. Злоумышленники убегают в неизвестном направлении.

Пострадавшая сторона обратилась с заявлением в полицию и просит всех, кто владеет какой-либо информацией по данному происшествию, сообщить по номеру «02».

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-87940279&id=456239089&hash=e257f81ad6735edd&hd=1?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.