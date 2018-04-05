Из-за сигнала тревоги в Эрмитаже эвакуировали посетителей
Петербургский Эрмитаж массово эвакуирует посетителей.
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Петербургский Эрмитаж массово эвакуирует посетителей.
Как сообщает
Тренировка проводится по рекомендации Министерства культуры. В учреждении проверяют, как работает система реагирования на чрезвычайную ситуацию.
После завершения тренировки все посетители смогут продолжить осмотр экспозиций.
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