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11:46 (мск), источник: ivbg.ru

Из-за сигнала тревоги в Эрмитаже эвакуировали посетителей

Петербургский Эрмитаж массово эвакуирует посетителей.

Как сообщает прес-служба музея, в Зимнем Дворце 5 апреля объявили учебную тревогу. Посетителей и сотрудников государственного музея эвакуировали.

Тренировка проводится по рекомендации Министерства культуры. В учреждении проверяют, как работает система реагирования на чрезвычайную ситуацию.

После завершения тренировки все посетители смогут продолжить осмотр экспозиций.

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