Из-за сигнала тревоги в Эрмитаже эвакуировали посетителей

Как сообщает прес-служба музея, в Зимнем Дворце 5 апреля объявили учебную тревогу. Посетителей и сотрудников государственного музея эвакуировали.

Тренировка проводится по рекомендации Министерства культуры. В учреждении проверяют, как работает система реагирования на чрезвычайную ситуацию.