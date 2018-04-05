Пропавший на Бору 13-летний подросток найден живым
Школьника искали с 4 апреля.
Школьника искали с 4 апреля.
Пропавший на Бору 13-летний Егор Л. найден живым. Об этом сообщается 5 апреля на сайте
Как отмечается в сообщении, поиски пропавшего подростка велись с 4 апреля текущего года. Школьник ушел из дома, расположенного на улице Строительной, вечером и не вернулся.
«Найден! Жив!», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ПСО «Волонтер» утром 5 апреля. Подробности не сообщаются.
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