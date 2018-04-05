Пропавший на Бору 13-летний подросток найден живым

Пропавший на Бору 13-летний Егор Л. найден живым. Об этом сообщается 5 апреля на сайте поисково-спасательного отряда «Волонтер».

Как отмечается в сообщении, поиски пропавшего подростка велись с 4 апреля текущего года. Школьник ушел из дома, расположенного на улице Строительной, вечером и не вернулся.