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13:02 (мск), источник: Newsroom24.ru

Пропавший на Бору 13-летний подросток найден живым

Школьника искали с 4 апреля.

Пропавший на Бору 13-летний Егор Л. найден живым. Об этом сообщается 5 апреля на сайте поисково-спасательного отряда «Волонтер».

Как отмечается в сообщении, поиски пропавшего подростка велись с 4 апреля текущего года. Школьник ушел из дома, расположенного на улице Строительной, вечером и не вернулся.

«Найден! Жив!», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ПСО «Волонтер» утром 5 апреля. Подробности не сообщаются.

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