Три иномарки столкнулись на Т-образном перекрестке в Хабаровске
Виновник ДТП разбил новую машину, которую еще не успел застраховать.
Виновник ДТП разбил новую машину, которую еще не успел застраховать.
В Индустриальном районе Хабаровска автоинспекторы удивили троих автолюбителей, попавших в ДТП. Полицейским пришлось разъяснять водителям разбитых в Краснореченском переулке машин одно из базовых правил дорожного движения, сообщает портал «Губерния».
Водители полагали, что виновник очевиден — на эту роль подходил водитель «Ниссана Авенир». На машине друга он приехал из Ванино на заработки. На
Обрулить выезжающий универсал у 24-летнего водителя «Аристо» не получилось, и «Авенир» он все же задел — перед тем, как столкнуться с такси.
Краснореченский переулок по отношению к примыкающей Союзной улице владелец «Аристо» считал главной дорогой, а потому сразу после аварии адресовал свои претензии шоферу «Авенира».
Виновник ДТП купил автомобиль буквально на днях и не успел оформить на него полис ОСАГО. «Аристо», серьезно разбитая в аварии, вдобавок едва не сгорела. Пламя, вспыхнувшее после удара, удалось сбить при помощи огнетушителя.
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