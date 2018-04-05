Три иномарки столкнулись на Т-образном перекрестке в Хабаровске

В Индустриальном районе Хабаровска автоинспекторы удивили троих автолюбителей, попавших в ДТП. Полицейским пришлось разъяснять водителям разбитых в Краснореченском переулке машин одно из базовых правил дорожного движения, сообщает портал «Губерния».

Водители полагали, что виновник очевиден — на эту роль подходил водитель «Ниссана Авенир». На машине друга он приехал из Ванино на заработки. На Т-образный перекресток молодой человек выворачивал с улицы Союзной. Два других шофера ехали по Краснореченскому переулку навстречу друг другу. Приезжий слишком поздно заметил приближающуюся к нему со стороны Павла Морозова «Тойоту Аристо» и экстренно нажал на тормоз.

Шофер «Аристо» отреагировал на помеху — пытаясь объехать ее, он врезался во встречную «Тойоту Пассо». Этой машиной управлял 33-летний таксист. Иномарка ему не принадлежит, хетчбэк он арендует для работы.

Обрулить выезжающий универсал у 24-летнего водителя «Аристо» не получилось, и «Авенир» он все же задел — перед тем, как столкнуться с такси.

Краснореченский переулок по отношению к примыкающей Союзной улице владелец «Аристо» считал главной дорогой, а потому сразу после аварии адресовал свои претензии шоферу «Авенира». Из-за незнания местности тот с доводом согласился.

Полицейские пришли к выводу, что это пересечение равнозначных дорог: знаков приоритета нет, покрытие обеих улиц асфальтовое. Следовательно, правила нарушил водитель «Аристо» — он должен был уступить дорогу «Авениру» по правилу правой руки.